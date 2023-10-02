Москва, 2 октября, 2023, 20:24 — ИА Регнум. В рамках акции «Поделись своим знанием» по всей стране состоялись встречи с известными музыкантами, спортсменами и общественными деятелями. Регистрация лекторов акции, стартовавшей в рамках одноимённого марафона 1 сентября, завершилась 30 сентября.

Российское общество Знание

В течение месяца в учебных заведениях России состоялись творческие встречи и открытые уроки с известными представителями культуры и спорта, экономики и политики; лекторы рассказали истории успеха и дали советы. Акцию организовало Российское общество «Знание» при поддержке министерств просвещения, науки и культуры России.

В 2023 году акция «Поделись своим знанием» прошла в четвёртый раз, её масштаб вырос. Это отметил гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Участниками познавательных лекций и мастер-классов стали школьники, студенты, молодые специалисты из 89 субъектов страны. Такой аудитории очень близок формат, когда известные люди выступают в качестве лекторов, делятся своими историями успеха. Общество «Знание» видит главную задачу в том, чтобы создать комфортную площадку для обмена опытом. Так мы укрепляем связи между разными поколениями, помогаем молодежи обрести уверенность и сделать правильный выбор в профессии и в жизни», — сказал он.

Наставниками акции стали народная артистка Лариса Долина, победитель ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов, автогонщик Сергей Карякин, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, чемпион Олимпийских игр в Сочи по лыжным гонкам Александр Легков, глава проекта «Игры Будущего — 2024» Игорь Столяров, гендиректор АНО «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта» Антон Кара, глава проектного офиса АНО «Национальные приоритеты» Надежда Ефремова, замдиректора департамента проектной деятельности Минобрнауки Иван Ефремов, инженер и доктор технических наук Ольга Пилипенко, директор департамента соцразвития Дальнего Востока и Арктики Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк.

Российское общество Знание Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина

Выступления в рамках акции продлятся до 14 октября. 1500 самых активных лекторов получат путёвки от программы «Больше, чем путешествие» на многодневный тур по интересным местам своих федеральных округов, а география проекта охватила все регионы России от Сахалина до Калининграда. Спикерами стали также представители исполнительной власти: шесть губернаторов, 172 главы районов и профильных министров и 15 уполномоченных по правам ребёнка. В число 11 самых активных регионов вошли Кемеровская, Ростовская, Белгородская, Самарская, Ульяновская, Кировская, Нижегородская области, Хабаровский край, Донецкая Народная Республика, Республика Татарстан и Санкт-Петербург.

Знаковыми стали тематические уроки — в 28 регионах прошли лекции к Международному дню студенческого спорта и организованные обществом «Знание» совместно с Ассоциацией студенческих спортивных клубов России. При участии «Волонтёров Победы» прошли уроки к годовщине освобождения Донбасса от фашистских захватчиков; активисты волонтёрской ассоциации провели лекции о добровольческой работе. В программу включили и лекции ко Всемирному дню донора костного мозга, Дню финансовой грамотности, фиджитал-урок «Спорт будущего для воспитания гармоничного человека».

Партнёром акции «Поделись своим знанием» выступила образовательная платформа от Сбера Edutoria. Также в числе партнёров оказались проекты платформы «Россия — страна возможностей», сторонники партии «Единая Россия», Ассоциация волонтёрских центров, АНО «Центр развития культурных инициатив» (арт-кластер «Таврида»), «Волонтёры Победы», Ассоциация развития финансовой грамотности, Российский Красный Крест и Ростелеком.

Российское общество Знание

Как сообщало ИА Регнум, общество «Знание» провело 1 сентября традиционный просветительский марафон «Поделись своим Знанием» в виде эстафеты, которая объединила различные регионы и знаковые площадки страны. Как заявил Максим Древаль, это большая возможность для всех участников и зрителей из первых уст получить интересные и достоверные сведения из разных сфер. Участниками марафона стали учёные, государственные и общественные деятели, представители культуры и спорта, историки, изобретатели и успешные бизнесмены.

Перед этим, 20 августа, замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил о начале приёма заявок в рамках нового просветительского проекта «Знание. Авторы». Принимают творческие работы, посвящённые России. Лучшие из них примут участие в работе Арт-лаборатории и гала-концерте на ВДНХ, а также получат поддержку в продвижении.