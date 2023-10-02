Москва, 2 октября, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Отопление в Москве начнут включать 3 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем — на предприятиях торговли и промышленности», — сказал Бирюков журналистам.

Он отметил, что в этом году пуск тепла в столице стартует значительно позже, чем в прошлом, благодаря тёплому сентябрю.

«Подача теплоносителя будет осуществляться поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней», — сказал заммэра.

Ранее синоптики спрогнозировали резкое похолодание в начале октября. Так, на сайте проекта «Метеовести» центра погоды «Фобос» сообщалось 2 октября, что второй осенний месяц будет характеризоваться нестабильной погодой. В первой половине октября дневные температуры могут достигать +17 градусов, а во второй половине ожидаются заморозки.

Кроме того, осадков будет намного больше, чем в сентябре, вероятен и первый снег.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, с пятницы, 6 октября, из-за наступления циклона с Гренландского моря начнется похолодание. В субботу, 7 октября, температура воздуха днем достигнет 7–10 градусов тепла, а ночью опустится до 0–5 градусов.

В эти дни среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов. Обычно если такой показатель держится на протяжении пяти дней, начинается отопительный сезон.