Степанакерт, 2 октября, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Российские миротворцы зафиксировали 2 октября нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе — снайпер обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль. Об этом сообщило Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В Степанакерте неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что командование миротворцев совместно с азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха начало разбирательство по факту инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. В сентябре 2023 года азербайджанское минобороны объявило об»антитеррористических мероприятиях локального характера» в Нагорном Карабахе, направленных на восстановление конституционного строя, и начало боевые действия.

Армянская сторона назвала это агрессией и подчеркнула, что подразделений армии Армении в Карабахе нет. Через сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились опрекращении огня.

Согласно указу главы Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна от 28 сентября, с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование. В Карабахе сейчас идёт работа по завершению деятельности госучреждений.