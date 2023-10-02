Вашингтон, 2 октября, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Белорусского хоккеиста, защитника команды «Нью-Гэмпшир» Североамериканской хоккейной лиги (NAHL) Егора Романова задержали 2 октября в США в перерыве матча.

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Спортсмена арестовала полиция Джонстауна на основании ордера двухлетней давности, выписанного в период выступлений Романова за «Эсмарк». Тогда хоккеисту предъявили обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах, сообщило издание The Tribune Democrat.

Романову 20 лет, за «Нью-Гэмпшир» он выступает с текущего сезона и провёл четыре игры, не отметившись результативными действиями.

Как сообщало ИА Регнум 30 июня, в Польше арестовали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. В Кремле указали, что посольство начало выяснять детали задержания россиянина, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 30 июня о решительном протесте и необходимости объяснений в связи с арестом спортсмена. Арест по обвинению в шпионаже сигнализирует России и её спортсменам, что им небезопасно участвовать в международных соревнованиях и в целом находиться на территории недружественных государств, заявила позднее в беседе с ИА Регнум первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.