Москва, 2 октября, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок может фантазировать о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска», но прежде ей стоило бы подучить географию. Так высказывание главы немецкого внешнеполитического ведомства в беседе с ИА Регнум прокомментировал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Иван Шилов ИА Регнум Анналена Бербок

Ранее в ходе выездного заседания глав МИД стран — членов ЕС Анналена Бербок заявила, что в скором будущем Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска». По её мнению, будущее Украины находится в Евросоюзе, который она считает «сообществом свободы».

«Такие фантазии звучат крайне странно, особенно учитывая, что Луганск — российский город. Если она говорит про Европу, имея в виду Европейский союз, то большой вопрос, будет ли он в среднесрочной перспективе. А если говорить о географии — точной науке, то Российская Федерация занимает 4/5 европейского континента. И от этого географического факта ей никуда не деться. Пусть изучает», — отметил Мартынов.

Он также увидел отсылку Бербок к известной концепции «Большой Европы» бывшего французского лидера Шарля де Голля, видевшего границы Европы от Лиссабона до Владивостока. Однако глава МИД Германии представила границы Европейского союза иначе, в очередной раз подчеркнув, что видит границы Украины, которую она хочет допустить в состав ЕС, по-своему.

«Не приходится удивляться подобным казусам и безграмотности европейских политиков. Ведь та же Анналена — бывшая спортсменка, она уже потом занялась политикой. Поэтому может ли она до конца понимать, о каких Европах и расстояниях говорит?!» — указал политолог.

Кроме того, Мартынов отметил, что Бербок сделала такое ёмкое и звучное заявление для лучшей цитируемости и удобства использования фразы в различных соцсетях.

«Это заявление в новомодной манере продуцирования таких ложных смыслов, то есть главное — чтобы это было коротко и заходило куда-то в соцсети, чтобы быстро распространялось, чтобы знаков хватало. А если это будет излишне интеллектуально и занудно, то это никуда и не попадёт, не будет транслироваться. Отсюда ведь и эти говорящие головы в Европе — инфантильные, откровенно говоря, глупые и плохо образованные», — пояснил Мартынов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также с иронией отреагировала на слова главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок о том, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска». Дипломат отметила, что Бербок забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов, либо представила, как Россия вступает в ЕС.

В феврале глава немецкого МИД заявляла, что власти России якобы будут угрожать безопасности Украины до тех пор, пока российский лидер не развернёт свою политику на 360 градусов. После этих слов жители Германии назвали министра иностранных дел страны глупой, предложили ввести для политиков тестирование на IQ и задумались о том, как долго ещё Бербок будет занимать свою должность, позоря ФРГ.

4 сентября Анналена Бербок во время пресс-конференции с коллегой из Румынии Луминицей Одобеску оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым». В прошлом Бербок в своих речах уже называла Восточную Украину «Восточной Кокаиной», а в июне на конференции в ЮАР назвала путь страны к свободе «беконом надежды», перепутав слова «бекон» (bacon) и «маяк» (beacon).