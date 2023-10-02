Лондон, 2 октября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. В Великобритании арестовали фаната футбольного клуба «Шеффилд Уэнсдей» Дейла Хоутона за насмешку над мальчиком, умершим от рака ещё в 2017 году, сообщила «Би-би-си».

Imago/TASS Мальчик Брэдли Лоури (слева), умерший от рака

Инцидент произошёл на матче девятого тура Английской премьер-лиги, когда болельщик «Шеффилд Уэнсдей» стал показывать фото умершего от рака фаната команды-соперника «Сандерленда». 31-летнего мужчину задержали и позже предъявили обвинение в нарушении общественного порядка.

Футболисты клуба «Шеффилд Уэнсдей» осудили поступок Хоутона и принесли извинения семье мальчика.

В мае 2022 года бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высмеял премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после слов о попадании шотландского «Рейнджерс» в финал Лиги Европы. Футболист назвал политика шарлатаном и заявил, что тот понятия не имеет ни о «Рейнджерс», ни о Лиге Европы.