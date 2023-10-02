Киев, 2 октября, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Глава Украины Владимир Зеленский чувствует ослабление западной военной и финансовой поддержки, сообщило 2 октября издание Bloomberg. По мнению автора Флавии Краузе-Джексон, он увидел, как Конгресс США способен частично блокировать выделение помощи Киеву.

Zuma/TASS Президент Украины Владимир Зеленский

«Если вы сейчас Зеленский, едва ли вас утешат заверения президента Джо Байдена, что США не отстранятся от Украины. Если вы Путин, вы придёте к логичному выводу, что Киев бросили на растерзание», — написала она в своей статье.

По мнению Краузе-Джексон, это стало следствием подписания Байденом закона о финансировании работы правительства, в который не внесли пункт о продолжении финансирования Украины. При этом на словах президент США заявил, что страна не прекратит поддерживать Киев. В Москве назвали такой временный бюджет США игрой на публику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября заявил, что США в любом случае сохранят вовлечённость в украинский конфликт, но усталость Запада от Украины будет только расти.

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти 19 сентября собрался спросить с Украины за выделенные финансы. По его словам, он не будет гарантировать Зеленскому новое финансирование и потребует отчётности за старое.

На следующий день учёный Стивен Брайен заявил, что власти США могут прекратить поддержку Зеленского и отправить его в отставку и что в США растёт недовольство из-за затянувшегося конфликта.