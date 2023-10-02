СМИ: Зеленский ощутил ослабление западной помощи
Bloomberg: Зеленский осознал, что помощь США подходит к концу
Киев, 2 октября, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Глава Украины Владимир Зеленский чувствует ослабление западной военной и финансовой поддержки, сообщило 2 октября издание Bloomberg. По мнению автора Флавии Краузе-Джексон, он увидел, как Конгресс США способен частично блокировать выделение помощи Киеву.
«Если вы сейчас Зеленский, едва ли вас утешат заверения президента Джо Байдена, что США не отстранятся от Украины. Если вы Путин, вы придёте к логичному выводу, что Киев бросили на растерзание», — написала она в своей статье.
По мнению Краузе-Джексон, это стало следствием подписания Байденом закона о финансировании работы правительства, в который не внесли пункт о продолжении финансирования Украины. При этом на словах президент США заявил, что страна не прекратит поддерживать Киев. В Москве назвали такой временный бюджет США игрой на публику.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября заявил, что США в любом случае сохранят вовлечённость в украинский конфликт, но усталость Запада от Украины будет только расти.
Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти 19 сентября собрался спросить с Украины за выделенные финансы. По его словам, он не будет гарантировать Зеленскому новое финансирование и потребует отчётности за старое.
На следующий день учёный Стивен Брайен заявил, что власти США могут прекратить поддержку Зеленского и отправить его в отставку и что в США растёт недовольство из-за затянувшегося конфликта.