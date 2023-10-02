Москва, 2 октября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс главу украинской «Радикальной партии» Олега Ляшко в реестр террористов и экстремистов, говорится в документе, опубликованном 2 октября на сайте ведомства.

Serg Glovny/Zuma/TASS Олег Ляшко

«Ляшко Олег Валерьевич, 03.12.1972 года рождения, город Чернигов», — следует из реестра.

Также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг добавил украинского олигарха Игоря Коломойского и экс-главу МВД Украины Арсена Авакова. Всего в обновлённом списке 13 человек. В реестр включили бывшего командира батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Мельничука, а также основателя нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрея Билецкого.

Олег Ляшко известен своим экстравагантным поведением. Он неоднократно фигурировал в СМИ как участник различных конфликтов. Так, в ноябре 2019 года бывшего депутата Верховной рады Украины обвинили в нанесении лёгких телесных повреждений и препятствии в деятельности другого государственного деятеля. Тогда ему вручили ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог.