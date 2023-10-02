Москва, 2 октября, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден оказался в очень уязвимой позиции — он не смог добиться ни развала России, ни победы Украины, а значит, в ходе предвыборной борьбы будет расти число тех, кто припомнит ему это. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 октября заявила политолог-американист Виктория Журавлёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ранее бывший государственный секретарь США Майкл Помпео обвинил Байдена в том, что тот сделал мир менее безопасным — Соединённые Штаты ослабели и уже не могут сдерживать Москву.

Как полагает Журавлёва, эти слова следует понимать именно как предвыборную риторику, поскольку пока говорить о размывании антироссийской и проукраинской позиций в американском истеблишменте ещё очень рано. Поражение России в СВО остаётся его доминирующей целью.

«Другое дело, что среди республиканцев звучат отдельные голоса недовольных. Мы это увидели во время так называемой «битвы за бюджет», когда появились предложения сократить помощь Украине и выделять деньги на какие-то другие цели. То есть можно говорить о небольшом размывании позиций внутри Республиканской партии. Но оно не принципиально», — сказал Журавлёва.

По её словам, в ходе избирательной кампании будут использоваться любые темы для того, чтобы критиковать Байдена. У нынешнего президента США поддержка Украины была одним из пунктов повестки. Он должен показать, что Вашингтон добился каких-то результатов.

«А результатов нет. Поэтому позиция Байдена выглядит очень уязвимой и его легко критиковать. Американские деньги тратятся, но Россия не развалилась, а Украина не победила. Таким образом, это очень вязкая тема, на которой можно пнуть президента. И желающие пнуть продолжат появляться, причём на уровне отдельных республиканцев. То есть тех, которые не будут избираться и становиться официальными лицами, но могут о чём-то высказываться», — пояснила политолог.

В то же время если кресло главы Белого дома займёт республиканец, то для России, по мнению Журавлёвой, ситуация в лучшую сторону не изменится. Это объясняется тем, что в США по-прежнему сохраняется довольно жёсткий двухпартийный консенсус относительно того, что Россию надо максимально ослаблять. В представлении американского истеблишмента конфликт на территории Украины ослабляет Россию, как и санкции — в долгосрочной перспективе.

Американский истеблишмент полагает, что санкции должны привести к демодернизации российской экономики и её полному выходу за рамки международной конкуренции. И этой точки зрения придерживаются и демократы, и республиканцы.

«Она не изменится в ближайшие годы. До тех пор пока не сменится нынешнее поколение элиты. Возможно разве что небольшое смягчение в зависимости от происходящего на Украине. Но сегодня санкции — это законодательно принятые в США рамки, которые будет очень сложно изменить. Для этого нужно, чтобы полностью изменился консенсус между партиями, чтобы были приняты новые законы», — подытожила Журавлёва.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Помпео, украинский кризис не лучшим образом сказался на США, чьи возможности по сдерживанию России серьёзно уменьшились. Как следствие, это ухудшило положение европейцев. Кроме того, бывший государственный секретарь обвинил Байдена в усилении Ирана, предательстве американских традиций, росте федерального долга и утрате лидерства США в области энергетики. Байден, по мысли Помпео, оказался неспособен защитить границы руководимого им государства и бороться с преступностью.

В начале 2022 года Помпео уже критиковал Байдена в связи с ситуацией на Украине. По его мнению, именно действующий глава Белого дома способствовал началу этого кризиса.

Ещё одной стратегической ошибкой Байдена Помпео считает сближение Москвы и Пекина. Бывший глава Госдепартамента США уверен, что администрация Байдена потерпела неудачу, позволив русским и китайцам объединиться, а стало быть, создала огромные риски для США.