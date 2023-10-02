Вашингтон, 2 октября, 2023, 18:09 — ИА Регнум. США намерены внедрить на Украине протоколы Североатлантического альянса (НАТО) и приватизировать банки. Об этом говорится в рассекреченном документе США, полученном Politico.

Андрей Ратмиров/ТАСС

«Конфиденциальная версия документа «Всеобщая стратегия страны» в три раза больше и содержит намного больше деталей о целях США на Украине», — говорится в материале.

В рассекреченной версии документа сообщается, что формат и содержание украинских оборонных документов должны отражать терминологию НАТО.

Помимо этого, в конфиденциальной части документа содержится призыв к финансовым системам Украины увеличить кредитование для стимулирования расширения бизнеса и уменьшить роль государства в банковском секторе.

Авторы статьи в Politico предположили, что американская стратегия направлена на то, чтобы Украина не только сохранила ориентацию на Запад, но и развивала особые связи с американской стороной. В этой связи в стратегии указывается, что США предлагают помощь министерству образования Украины для улучшения преподавания английского языка.

Как сообщало ИА Регнум, подполковник армии США Дэниел Дэвис в мае заявил, что США преследуют цель нанести вред России с помощью украинского конфликта. Он добавил, что у США нет определённой стратегии по поддержке Украины.

В июне аналитики отметили, что украинский конфликт понадобился США для обеспечения заказами своего ВПК, ослабления Евросоюза и укрепления собственных позиций на газовом рынке. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что выгода США заключается во владении Украиной в том виде, в котором она останется после завершения конфликта.

Обозреватели польского издания Mysl Polska выразили мнение, что США воспринимают Украину в качестве инструмента, для Вашингтона Киев — это ресурс. По их мнению, Штаты продолжат использовать республику до тех пор, пока её власти служат целям США.