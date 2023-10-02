Братислава, 2 октября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Посла России вызвали в МИД Словакии 2 октября из-за заявления главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, которое он сделал во время моратория на предвыборную агитацию перед состоявшимися в стране в субботу парламентскими выборами.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС Сергей Нарышкин

«Вызван представитель посольства России в республике. Причиной стали заявления директора СВР Нарышкина, которые были опубликованы во время предвыборного моратория накануне проведения досрочных парламентских выборов в Словакии», — говорится в сообщении словацкого ведомства.

Дипломаты оценили слова Нарышкина как ставящие под сомнение свободу и демократичность выборов в Словакии, что, по мнению МИД страны, подрывает взаимные отношения двух стран. В ответ на запрос ТАСС российское посольство подтвердило вызов посла.

Глава СВР 28 сентября заявил об усилении вмешательства американской стороны во внутриполитическую обстановку в Словакии в связи с внеочередными парламентскими выборами. Он обратил внимание, что, согласно прогнозам, победить могут противники нынешнего властного курса на солидарность с США, что противоречит интересам Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, выборы в парламент Словакии состоялись 30 сентября. Партия экс-премьера Роберта Фицо «Курс — социальная демократия» (Smer), набравшая 22,94% голосов, займёт 42 из 150 кресел в парламенте. На втором месте — либеральное движение «Прогрессивная Словакия» с результатом 17,96% голосов.