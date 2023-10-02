Братислава, 2 октября, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Заявления о вмешательстве в выборный процесс в Словакии являются надуманными. Об этом заявили 2 октября в посольстве России в Братиславе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс», — указано в заявлении диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что российская сторона, в отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, не вмешивается во внутренние дела других государств, не занимается сменой режимов и разного рода цветными революциями.

В ведомстве выразили сожаление по поводу осуществляемых Братиславой шагов. Дипломаты подчеркнули, что они ведут к дальнейшей деградации некогда дружественных отношений с Москвой, которые на сегодня и так находятся в глубоком кризисе. В посольстве призвали словацких граждан сделать выводы о ситуации самостоятельно.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что администрация президента США Джо Байдена усилила вмешательство во внутриполитические дела Словакии.

Как сообщало ИА Регнум, выборы в парламент Словакии состоялись 30 сентября. Партия Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия»), набравшая 22,94% голосов, займёт 42 из 150 кресел в парламенте. На втором месте — либеральное движение «Прогрессивная Словакия» с результатом 17,96% голосов.

Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова, ссылаясь на данные различных опросов, заявила, что выборы в парламент Словакии проходили в условиях беспрецедентной дезинформации в отношении партии Progresivne Slovensko (PS).

Российский сенатор Алексей Пушков назвал победу партии Smer на выборах в Словакии тревожным сигналом для противников России в Евросоюзе. Он отметил, что политическое объединение победило вопреки стараниями Вашингтона и Брюсселя.

Президент Словакии Зузана Чапутова поручила лидеру партии «Направление — социальная демократия» (Smer) Роберту Фицо, обещавшему антиукраинскую политику, сформировать национальное правительство.