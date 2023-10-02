Москва, 2 октября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Сборная России по футболу объявила состав на октябрьский учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

РИА Новости/Алексей Даничев Игрок сборной России Далер Кузяев

В число игроков на октябрьский сбор вошли полузащитники Алексей Миранчук (клуб «Аталанта» Италия), Александр Головин («Монако» Франция) и Далер Кузяев («Гавр» Франция).

Всего в списке 29 футболистов, при этом защитники Юрий Горшков и Евгений Харин получили вызов в национальную сборную в первый раз.

Помимо указанных игроков в состав сборной России на октябрьский сбор вошли: голкиперы — Матвей Сафонов, Илья Лантратов и Илья Помазун; защитники — Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Георгий Джикия, Сергей Волков, Арсен Адамов и Артём Макарчук; полузащитники — Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Даниил Уткин, Максим Мухин и Иван Обляков; а также нападающие — Александр Соболев, Фёдор Чалов и Иван Сергеев.

Учебно-тренировочный сбор сборной России будет проходить с 9 по 16 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября генсек РФС Максим Митрофанов рассказал, что сборная России 12 октября проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна. Игра состоится на поле московской арены «ВТБ Арене». По его словам, российская команда в октябре проведёт два матча.

В сентябре 2023 года сборная России по футболу в рамках учебно-тренировочного сбора сыграла три товарищеских матча. Молодёжный состав российской команды (до 23 лет) провёл две встречи со сверстниками из Египта, первый матч завершился вничью, во втором российская сборная уступила. В свою очередь, основной состав команды России сыграл вничью со сборной Катара.

В марте 2023 года международная и европейская футбольные ассоциации исключили сборную России и российские клубы из международных соревнований. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил в сентябре 2023 года, что российские команды вернутся в эти турниры не раньше, чем закончится конфликт на Украине,.

В сентябре 2023 года исполком УЕФА принял решение о допуске сборных России в возрасте до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона, однако запретил использовать российский флаг, гимн и национальную символику на форме, а также проводить матчи в России.