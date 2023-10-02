Москва, 2 октября, 2023, 18:30 — ИА Регнум. В том, что Нобелевскую премию по медицине получили зарубежные учёные за создание технологии, послужившей основой для создания вакцины Moderna и BioNTech/Pfizer, а не российские, есть политическая составляющая. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Global Look Press/Wei Xuechao/XinHua Учёные Каталин Карико и Дрю Вайсман получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Ранее стало известно о присуждении Нобелевской премии по физиологии и медицине учёным Университета Пенсильвании Каталин Карико и Дрю Вайссману. Наградой отметили их технологию изучения РНК и применение этих знаний в вакцинах от COVID-19. Речь идёт о технологии, которая легла в основу препаратов компаний Pfizer и Moderna.

Вирусолог Викулов счёл понятным и объяснимым тот факт, что международную премию получили западные учёные, а не российские разработчики вакцины «Спутник V».

«Здесь присутствует политическая составляющая. Мы понимаем, что России бы не отдали это первенство. Хотя первыми создателями вакцины были россияне, и логично было бы их сделать тоже как минимум номинантами на премию. Но понятно, кто принимает решение, и что уж тут обсуждать, оно уже принято», — отметил Викулов.

Он напомнил, что российская вакцина «Спутник V» в международных независимых исследованиях показывала наименьшее количество побочных эффектов, чем препарат от компаний Pfizer и Moderna, от которого наблюдалась высокая смертность. Вирусолог также напомнил, что российская вакцина применялась более чем в 70 странах, включая Израиль, Австралию, ОАЭ. При этом Викулов согласился, что сама по себе технология, которую предложили зарубежные учёные, достаточно передовая и именно это оценили в Нобелевском комитете.

«Технология, которую использовали учёные, достаточно передовая. То есть они предложили на основании матричного РНК создавать вакцины нового поколения», — указал Викулов.

Также решение Нобелевского комитета о присуждении премии именно за применение метода встраивания РНК оценил и доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров.

«В принципе логично. Это принципиально новое техническое решение, там не просто молекула РНК, но РНК с серьёзными модификациями, да ещё упакованная особым образом в липосомы. Техническое решение очень изящное и имевшее глобальный практический выход», — подчеркнул Летаров.

В свою очередь, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов также обратил внимание на новаторство технологии. Однако, по его мнению, такой механизм может нести не только пользу, но и угрозу.

«Они сделали такую технологию, что РНК, которая несёт информацию об антигенном материале коронавируса, организм её воспринимает как свою. То есть они смогли подобрать такую уникальную конструкцию генома РНК, что организм перестаёт её отторгать, стал принимать как свою. Но я не сторонник такого рода вакцин, потому что если нечто чужеродное воспринимается как своё, то, кажется, туда можно заложить и что-нибудь похуже», — поделился Жемчугов.

Премию в области физиологии и медицины Нобелевский комитет присуждает с 1901 года. В 2022 году премию в этой области получил шведский биолог Сванте Пэбу, совершивший открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека.

В 2023 году, так же как и годом ранее, послам из России и Белоруссии отказали в участии в церемонии вручения Нобелевских премий в Стокгольме. В Нобелевском фонде заявили, что учли резкую реакцию в Швеции из-за решения пригласить на вручение послов всех стран.