Москва, 2 октября, 2023, 17:50 — ИА Регнум. МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП) стал якорным инвестором и в партнерстве с «ИВА Партнерс» соорганизатором выпуска облигаций компании «Ника». Размещение проходило в секторе роста на Московской бирже. Объем выпуска составляет 300 млн рублей.

(сс) Fitiss Здание Московской биржи

Сектор роста на Московской бирже был создан в 2017 году при поддержке Банка России с целью привлечения инвестиций для развития малых и средних компаний. Размещение акций в секторе роста позволяет компании воспользоваться субсидией Минэкономразвития РФ и компенсировать часть организационных затрат.

«Малые и средние предприятия могут выпускать свои облигации на бирже. Это один из способов привлекать финансирование с рынка в свой бизнес», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он подчеркнул, что в процессе выхода на биржу Корпорация МСП в лице своего дочернего МСП Банка оказывает не только организационную, но и прямую финансовую поддержку малому и среднему бизнесу. «Кейс компании «Ника» стал первым для нашего банка после длительной паузы, в перспективе Корпорация МСП планирует начать предоставлять свои поручительства при размещении облигаций для снижения ставки фондирования и расширения базы инвесторов», — отметил Александр Исаевич.

«Наша задача как института поддержки бизнеса — предложить максимально широкий набор финансовых инструментов», — отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк. Он добавил, что выходя на фондовый рынок, компания получает доступ к беззалоговому финансированию.

По словам начальника управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов Московской биржи Дмитрия Таскина, существенная доля спроса на облигации эмитентов МСП приходится на розничных инвесторов. «Поддержка МСП Банка новых выпусков облигаций МСП в форме якорных инвестиций даст рынку дополнительный приток «длинных» денег и позволит снизить спекулятивную составляющую на вторичных торгах. Все это положительным образом скажется на увеличении объемов привлекаемого финансирования и росте количества новых эмитентов МСП на Московской бирже», — заключил Таскин.

МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.