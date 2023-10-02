Мехико, 2 октября, 2023, 17:46 — ИА Регнум. США мешают Мексике вступить в БРИКС, заявил 2 октября депутат Конгресса страны Бразил Альберто Акоста Пенья.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подчеркнул, что Мексике интересно стать членом объединения, и проблема не в отсутствии силы воли мексиканских властей, а в отношениях с Соединёнными Штатами, на которые приходится до 80% всего экспорта Мексики.

«Для нас это большая проблема. Таким образом, США становятся препятствием на пути к БРИКС, так как если они решат прервать с нами торговые связи, мексиканская экономика очень сильно пострадает», — пояснил Пенья в беседе с ТАСС.

Депутат отметил, что зависимость от США также не подразумевает для Мексики свободную торговлю со странами, якобы не соответствующими стандартам политической и экономической демократизации, но в то же время страна хотела бы развития торговых связей с Россией.

Для Мексики интересно сотрудничество в возобновляемой энергии и ядерной энергетике, стране нужны технологии, которые есть у России, указал Пенья. В ответ мексиканская сторона готова предложить сельскохозяйственную продукцию и развитие туристического направления.

В мае 2023 года президент США Джо Байден обсудил с мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором укрепление двусторонних отношений и важность их расширения для управления миграционными процессами. Стороны отметили позитивные изменения в других областях, среди которых борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

В сентябре в США назвали «странным» решение Мексики пригласить российских военных на празднование Дня независимости. Как заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, больше по теме ему добавить было нечего. В итоге в торжественном параде в День независимости в Мехико поучаствовали военнослужащие 154-го Преображенского полка, всего в нём прошли участники ещё 18 государств.