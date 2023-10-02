Москва, 2 октября, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В России украинского олигарха Игоря Коломойского и экс-главу МВД Украины Арсена Аваковадобавили в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили 2 октября в Росфинмониторинге.

EPA/ТАСС Игорь Коломойский

Всего в новом списке внесённых в реестр террористов и экстремистов 13 человек, в том числе бывший командир батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Мельничук, Константин Гришин (псевдоним Семён Семенченко), лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко, основатель нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий.

На Украине Коломойский находится под арестом по делу о присвоении им $249 млн «Приватбанка».

Следственный комитет России объявил Коломойского и Авакова в международный розыск 21 июня 2014 года по ряду обвинений.

Их подозревают в организации убийства, применении запрещённых средств и методов ведения войны, похищении человека, в воспрепятствовании законной деятельности журналиста.

Басманный районный суд Москвы 18 апреля 2019 года вынес решение о заочном аресте Коломойского. Авакова Басманный суд заочно арестовал ещё 9 июля 2014 года.