Москва, 2 октября, 2023, 17:23 — ИА Регнум. В Москве 24-летняя Диана К. за 11 дней перевела мужчине, которого видела всего один раз, более 1,2 млн рублей. Как рассказал источник ИА Регнум, девушка даже согласилась оформить несколько кредитов, чтобы дать деньги новому знакомому, который за её щедрость пообещал на ней жениться.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как стало известно, 11 сентября девушка обратилась в полицию и сообщила, что встретила в центре Москвы незнакомца на сером BMW, который попросил у неё помощи. Мужчина представился Давидом и рассказал, что он иностранец, приобрёл новое авто в Санкт-Петербурге и едет домой в Абхазию. При этом по пути он нарушил ПДД и сотрудники ГАИ якобы попросили взятку, если он не хочет лишиться водительских прав. По словам мужчины, ему пришлось отдать свои средства и теперь он в затруднительном положении.

Диана предложила ему свою помощь с условием, что по возвращении в Абхазию он переведёт ей их обратно. Девушка села к нему в машину, где помимо самого мужчины был ещё и маленький ребёнок. Вместе они отправились в ближайший банк, где Диана сняла с карты 145 тыс. рублей и отдала их новому знакомому. Затем в другом банке она обналичила ещё 50 тыс. рублей и также передала их Давиду. «Благодарный» за такую помощь он предложил подвезти девушку до дома. По пути мужчина рассказывал о своих финансовых трудностях и проблемах, а также объяснял нужду наличием ребёнка. В итоге, пока они ехали, Диана оформила два кредита, после чего сняла в банкомате одного банка сначала 150 тыс. рублей, затем в другом ещё 145 тыс. рублей и затем, оформив рассрочку, передала новому знакомому ещё 100 тыс. рублей.

На протяжении всего общения Давид заверял Диану, что она, по всей видимости, его будущая жена и что после свадьбы она ни в чём не будет нуждаться. После этого, обменявшись номерами, девушка отправилась домой.

На следующий день, однако, Диана заподозрила неладное и потребовала от «ухажёра» прислать ей в мессенджере данные о машине и его документы. После длительного ожидания Давид согласился прислать фото паспорта, а затем снова попросил денег. Доверившись в очередной раз, Диана перевела на неизвестную карту 230 тыс. рублей, а потом другим переводом 30 тыс.

На следующий день девушка несколькими переводами отдала новому другу ещё 138 тыс. рублей. В течение дальнейшего общения Диана «подарила» Давиду средства в размере 225 тыс. рублей.

После этого «будущий жених» пропал, а Диана отправилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 1 млн 213 тыс. рублей.

20 сентября ИА Регнум писало, что в Москве в полицию пришла 69-летняя пенсионерка, оставшаяся без средств и квартиры из-за мошенников. В течение нескольких месяцев она переводила деньги на счета людей, представившихся «сотрудниками ЦБ РФ, ФСБ и «Госуслуг». Пенсионерка продала квартиру на северо-западе Москвы и также отдала все средства — 19 млн рублей — злоумышленникам.