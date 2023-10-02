СМИ: США намерены создать на Украине план «национального сопротивления»
Politico: США хотят убедить жителей Украины сопротивляться при новых потерях
Вашингтон, 2 октября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты задумались над созданием на Украине плана «национального сопротивления», предусматривающего противодействие «простых украинцев» при дальнейшей потере Киевом территорий. Об этом 2 октября написала газета Politico со ссылкой на чиновника Госдепа.
«Одна из целей включает создание «плана сопротивления на национальном уровне». Это может означать, что простые украинцы будут оказывать сопротивление, если Россия завоюет больше земель», — говорится в публикации.
Отмечается, что представитель Госдепа не стал пояснять, в чём состоит такая идея «национального» сопротивления.
Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-морпех американских войск Брайан Берлетик заявил, что в украинской армии не осталось основательно подготовленных США и НАТО военных, потому что их уничтожила российская армия. По словам эксперта, именно из-за этого в рядах ВСУ в боях принимают участие в основном неподготовленные люди.
Позднее в Раде предложили отменить действующие в данный момент предельные сроки пребывания на военной службе, разрешив офицерам и рядовым служить после достижения возраста 65 лет, а генералам — после 70 лет. Законопроект внесли на рассмотрение два депутата из парламентской группы «Восстановление Украины».
Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил 30 сентября, что ВСУ потеряли в ходе боёв с российскими войсками девять из 12 лучших бригад, подготовленных НАТО. Он пояснил, что западным странам потребуется не менее полугода на обучение аналогичного количества новых военных украинских войск.