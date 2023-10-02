Вашингтон, 2 октября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты задумались над созданием на Украине плана «национального сопротивления», предусматривающего противодействие «простых украинцев» при дальнейшей потере Киевом территорий. Об этом 2 октября написала газета Politico со ссылкой на чиновника Госдепа.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Одна из целей включает создание «плана сопротивления на национальном уровне». Это может означать, что простые украинцы будут оказывать сопротивление, если Россия завоюет больше земель», — говорится в публикации.

Отмечается, что представитель Госдепа не стал пояснять, в чём состоит такая идея «национального» сопротивления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-морпех американских войск Брайан Берлетик заявил, что в украинской армии не осталось основательно подготовленных США и НАТО военных, потому что их уничтожила российская армия. По словам эксперта, именно из-за этого в рядах ВСУ в боях принимают участие в основном неподготовленные люди.

Позднее в Раде предложили отменить действующие в данный момент предельные сроки пребывания на военной службе, разрешив офицерам и рядовым служить после достижения возраста 65 лет, а генералам — после 70 лет. Законопроект внесли на рассмотрение два депутата из парламентской группы «Восстановление Украины».

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил 30 сентября, что ВСУ потеряли в ходе боёв с российскими войсками девять из 12 лучших бригад, подготовленных НАТО. Он пояснил, что западным странам потребуется не менее полугода на обучение аналогичного количества новых военных украинских войск.