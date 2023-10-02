Баку, 2 октября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Азербайджанские власти приступили к реализации разработанного плана по реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха. Об этом 2 октября заявили в администрации президента республики, сообщило агентство Trend.

Карабах города

В документе отмечено, что на территориях проживания армянских жителей управление будут осуществлять посредством специальных представительств президента Азербайджана. Также армянское население могут привлечь к работе спецпредставительств и органов внутренних дел республики для поддержания безопасности в регионе.

«Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого», — добавили в администрации главы республики.

Кроме того, жителям Нагорно-Карабахской Республики гарантировали право на сохранение и развитие своей культуры и этнокультурных особенностей, свободу вероисповедания, а также охрану культурных и религиозных памятников.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. В сентябре 2023 года министерство обороны Азербайджана объявило о проведении в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера», направленных на восстановление конституционного строя, и начало боевые действия.

Через сутки после начала операции при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня с 13:00 20 сентября. Власти непризнанной республики объявили о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

После этого армянское население начало уезжать из Нагорного Карабаха. По данным на 30 сентября, в Армению прибыли более 100 тысяч беженцев.

На брифинге 2 октября пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что поток беженцев из Нагорного Карабаха практически прекратился. Она уточнила, что в Армению из Нагорного Карабаха прибыли к настоящему моменту 100 520 вынужденных переселенцев.