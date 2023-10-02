Ереван, 2 октября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Поток беженцев из Нагорного Карабаха практически прекратился, сообщила 2 октября на брифинге пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

Григорий Печорин/РИА Новости Беженцы из Нагорного Карабаха в Горисе

Представитель главы правительства уточнила, что в Армению из Нагорного Карабаха к настоящему моменту прибыли 100 520 вынужденных переселенцев.

«Как видите, число практически не изменилось со вчерашнего дня, это означает, что основной людской поток остановился, там остаются должностные лица и ограниченное количество населения», — рассказала она.

Багдасарян накануне, 1 октября, сообщила, что переезд тех, кто хотел перебраться в Армению из Нагорного Карабаха, почти завершился. По данным на 30 октября, из Нагорного Карабаха в Армению выехали свыше 100 тысяч человек.

Баку 19–20 сентября провёл в Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера». Власти Армении назвали действия азербайджанской стороны агрессией и подчеркнули, что подразделений армянской армии в Карабахе нет. Через сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня.

Согласно указу главы Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна от 28 сентября, с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование. В Карабахе сейчас идёт работа по завершению деятельности госучреждений.

Глава армянского правительства Никол Пашинян ещё в октябре 2022 года на мероприятии в Праге признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.