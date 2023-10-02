Киев, 2 октября, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины выступили с предложением отменить действующие сейчас предельные сроки пребывания на военной службе и разрешить офицерам и рядовым служить после достижения возраста 65 лет, а генералам — после 70 лет. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте, текст документа 2 октября опубликовали на сайте Рады.

Иван Шилов ИА Регнум

В законопроекте предлагается в период военного положения оставлять военных ВСУ и других формирований с высокой профессиональной подготовкой, опытом работы на занимаемой ими должности и признанными годными по здоровью на службе по их просьбе сверх предельного возраста пребывания.

Документ предложили рассмотреть два депутата из парламентской группы «Восстановление Украины», в которую входят исключённые из пропрезидентской фракции «Слуга народа» законодатели, а также бывшие оппозиционеры.

Сейчас на Украине действуют ограничения пребывания на военной службе по возрасту, после достижения которого они уходят в отставку. Для рядовых, сержантов и старшин, а также младшего и старшего офицерского состава это возраст 60 лет, для генералов — до 65 лет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес посоветовал Киеву принять активные меры по мобилизации молодёжи. По его мнению, украинской армии нельзя снижать темп контрнаступления.

Позднее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что население страны сейчас сократилось до 23 млн человек и продолжает уменьшаться. Он уточнил, что трудоспособная украинская молодёжь массово покидает страну на фоне ведущейся ускоренными темпами мобилизации, в ходе которой Киев намерен набрать ресурс не менее чем на год активных «мясных штурмов».