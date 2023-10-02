Баку, 2 октября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» начала процесс создания системы мониторинга поверхности Земли «Грифон» из 136 наноспутников, сообщил 2 октября гендиректор предприятия Юрий Борисов.

Роскосмос Юрий Борисов на Международном астронавтическом конгрессе в Баку

«Мы приступили к созданию группировки опорного типа сверхмалых спутников под названием «Грифон». Это 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории нашей страны и всей территории мира», — заявил он на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.

Система предусматривает углубленную сеть приёма и обработки информации, уточнил Борисов.

Российская сторона в июле в Санкт-Петербурге на форуме «Россия — Африка» пригласила страны континента к участию в проекте «Грифон». Тогда в «Роскосмосе» отметили, что система сможет предоставлять актуальные сведения не реже 40 часов по всему миру и каждые 30 часов со всей территории России.

Как сообщало 22 августа ИА Регнум, Центр Келдыша (входит в «Роскосмос») разработает самозаживляющийся материал для скафандров. Как рассказал гендиректор предприятия Владимир Кошлаков, сейчас проводятся научно-исследовательские работы и уже отработали первоначальный вариант материала. Центр Келдыша намеревается создать и отработать новую конструкцию в самое ближайшее время, уточнил он. Больше всего в скафандрах изнашиваются перчатки и локти, поэтому используемый слоистый материал утончается в местах сгибов, но растягиваемое пространство занимают ячеистые структуры, сохраняющие его свойства.