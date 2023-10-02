Екатеринбург, 2 октября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге суд вынес обвинительный приговор в отношении 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева. Его признали виновным в сексуальном насилии над двумя девушками. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда.

Кадр из видео. Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга

«Ражеву Н. А. назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок два года», ― говорится в сообщении на странице судебной инстанции в соцсети «ВКонтакте».

Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Ульяновске задержали 56-летнего преподавателя и руководителя шахматного клуба. Его обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. По данным следствия, Илья Иванов год назад прямо на уроке недвусмысленно трогал ребёнка, который рассказал о приставаниях учителя родителям. Они после этого обратились в полицию.

В январе в СИЗО отправили тренера и директора музея фигурного катания в России Андрея Уварова. Причиной стали подозрения в домогательствах к девочкам, одна из которых обратилась в полицию. Позднее ещё одна пострадавшая дала показания о домогательствах в её адрес, это стало поводом для возбуждения ещё одного дела. А 9 февраля у следствия появились основания для третьего уголовного дела на Уварова: очередная девушка дала показания о событиях 11-летней давности.