Москва, 2 октября, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Западу всё равно, сколько украинцев ещё погибнет, поэтому он будет подталкивать Киев к проведению новых мобилизаций, отмене отсрочек для студентов и даже к призыву несовершеннолетних, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 2 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что население Украины уже сократилось до 23 млн человек и продолжает уменьшаться.

Корнилов согласился с такой оценкой, хотя признал, что лично ему она кажется несколько оптимистичной. По его словам, скорее можно говорить о 20 млн. В основном это люди старшего поколения, мужчины, которые по известным причинам не смогли выехать из страны, и пенсионеры, лишённые возможности выбраться за пределы Украины.

«Судя по демографическому анализу, который в своё время приводило издание Times со ссылкой на статистические данные ООН, на Украине почти не осталось 20-летних людей. Причём как парней, так и девушек. Отсюда и призывы бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса начать тотальную мобилизацию украинской молодёжи», — сказал Корнилов.

В связи с этим он напомнил, что Украина так и не смогла провести перепись населения за 20 с лишним лет. А численность населения там катастрофически падала уже давно.

«Когда слуги народа обещали провести свой референдум, они родили идею сократить парламент с 450 человек до 300 человек. И чем обосновывали? Тем, что на Украине осталось порядка 30 млн человек с 45–47 млн. Берем эти данные за исходные и дальше начинаем считать, сколько осталось людей, когда в состав России вошли Запорожская и Херсонская области, сколько миллионов уехало согласно официальным данным ООН, сколько погибло, сколько нелегально покинуло страну. И, посчитав, мы действительно выходим на эту цифру — 20 млн человек. В лучшем случае 22 млн человек», — полагает Корнилов.

Что касается уже уехавших, то политолог напомнил, что раньше проводились опросы, которые показывали, что большинство беженцев собирались вернуться на Украину, когда там прекратятся боевые действия. Однако новых опросов на эту тему не появляется. Как полагает Корнилов, отчасти это связано с тем, что по мере того, как люди за границей врастают в новые коллективы, в новый уклад, в новые условия жизни, пристраивают детей, число желающих вернуться на Украину резко сокращается.

Что касается тех 3,5 млн граждан Украины, которые, по словам Азарова, могут вести военные действия, то, как заметил Корнилов, это как раз те самые студенты, которых требует призвать Бен Уоллес.

«Украина сейчас является абсолютным лидером по количеству студентов дневного отделения, а также по количеству возрастных студентов. Если смотреть, как легче откосить от принудительной мобилизации, то оказывается, что дешевле всего легально поступить в какой-нибудь вуз на платное отделение, чем платить взятки военкомам или рисковать, нелегально переходя государственную границу», — объяснил политолог.

Поэтому киевский режим действительно будет вынужден прибегать к драконовским мерам ради того, чтобы загнать в ряды ВСУ всё больше людей. Корнилов обратил внимание на то, что эти методы уже прорисованы.

«Мы уже слышали обещания этой власти убрать отсрочку от мобилизации для людей, получающих второе высшее образование. И судя по призывам Бена Уоллеса, готовится отмена отсрочки вообще для любых студентов. Британии и Западу абсолютно плевать на будущее этой страны. Поэтому будут призывать и студентов. Также я не исключаю, что в конечном итоге будут призывать и несовершеннолетних», — подытожил политолог.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Азарова, трудоспособная молодёжь массово покидает Украину, чей мобилизационный ресурс фактически исчерпан. В такой ситуации, по мнению бывшего премьер-министра Украины, киевский режим будет обращаться ко всё более драконовским методам, чтобы набрать солдат для проведения активных «мясных штурмов».

По данным издания Asia Times, потери, которые несут ВСУ, настолько значительны, что, несмотря на всестороннюю поддержку НАТО, власти Украины будут вынуждены провести очередную мобилизацию. В связи с этим эксперты издания вторят Азарову, который прогнозирует применение жёстких мер со стороны киевских властей по отношению к потенциальным призывникам.

Тем временем власти Украины уже решили, что призыву в ряды ВСУ могут подлежать люди, у которых диагностирован бессимптомный ВИЧ, вирусные гепатиты, расстройства психики, клинически излеченный туберкулёз, а также болезни эндокринной системы. Также в армию будут брать людей с невротическими расстройствами, медленно прогрессирующей болезнью центральной нервной системы, а также с эпизодическими и пароксизмальными расстройствами.

Между тем бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес рекомендовал властям Украины принять активные меры по мобилизации и увеличить её масштабы.