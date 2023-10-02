Москва, 2 октября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. В кафе в московском торговом центре «Саларис» умер двухлетний ребёнок. Об этом 2 октября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

По данным источника, трагический инцидент произошёл в районе Киевского шоссе вечером 1 октября. Ребёнок в кафе в торговом центре вдруг начал задыхаться, ему вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи не смогли ему помочь.

Внешних признаков насильственной смерти мальчика медики не обнаружили. Тело ребёнка направили в морг, началась проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября в Саратове возбудили уголовные дела против сотрудницы полиции, которая с сентября 2022 года контролировала неблагополучную семью, в которой дети проживали в антисанитарных условиях и голодали. Кроме этого, по делу проходит мать несовершеннолетних.

В Красноярске 21 сентября умер первоклассник, причиной смерти стала «неустановленная инфекция». Прокуратура начала проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика.