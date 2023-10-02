Братислава, 2 октября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Президент Словакии Зузана Чапутова поручила лидеру партии «Направление — социальная демократия» (Smer) Роберту Фицо, обещавшему антиукраинскую политику, сформировать национальное правительство. Об этом стало известно 2 октября.

JAKUB GAVLAK/EPA/ТАСС Роберт Фицо

«Направление — социальная демократия» получила на выборах поддержку у 22,94% избирателей. Она смогла обеспечить себе в парламенте 42 из 150 кресел», — заявила глава государства на церемонии назначения в своём дворце в Братиславе, которую транслировал телеканал TAZ.

Чапутова отметила, что возможности Фицо по формированию ограничат по времени, и если он не соберёт коалицию, опирающуюся на парламентское большинство, в процесс включатся лидеры партий, набравших большинство голосов.

Как сообщило ИА Регнум, на прошедших в минувшую субботу внеочередных парламентских выборах в Словакии партия Фицо одержала предварительную победу с 22,94% голосов. Второе и третье места заняли партии Progresivne Slovensko (17,96%) и Hlas (14,7%). Из-за декларируемой лидером Smer политики победа партии является тревожным сигналом для противников России в Евросоюзе, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Фицо перед этим заявлял, что считает конфликт на Украине «трагедией для всех», что Зеленский «начинает надоедать миру» и что у Братиславы есть более важные проблемы, чем помощь Киеву. Он отмечал, что вне зависимости от итогов формирования кабмина Smer приложит максимум усилий для ускорения начала переговоров о мире на Украине.

Как заявил в беседе с ИА Регнум эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер, западные политики и власти ЕС сделают всё, чтобы помешать партии Smer занять большинство мест в правительстве Словакии.

Позднее, 2 октября, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин обвинил Зеленского в ухудшении отношений со Словакией. По его словам, необходимо оперативно принять меры для их восстановления во избежание «плохого сценария» для Украины.