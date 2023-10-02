Москва, 2 октября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Когда у украинских военных массово наблюдаются случаи заражения инфекцией, устойчивой к разным антибиотикам, то это может свидетельствовать о продолжающихся биологических экспериментах на рядовых ВСУ. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ранее в издании Financial Times появился материал, в котором говорится о том, что с начала 2023 года у многих военных украинской армии, получивших ранения, наблюдались инфекции, которые оказались устойчивыми практически ко всем существующим антибиотикам. Сообщается, что один из первых случаев обнаружили в военном госпитале в Германии. После обследования раненого украинского солдата врачи выявили устойчивую к лечению антибиотиками инфекцию. Отмечается, что люди могли заразиться такой инфекцией как в госпиталях на Украине, так и в местах пребывания украинских беженцев на территории других стран.

«Это может быть подтверждением экспериментов в американских биолабораториях на Украине. Может быть такое, что украинским военным колют какие-то препараты, чтобы они лучше воевали, чтобы не боялись и не отказывались идти в бой, чтобы легко переносили боль, могли обходиться без пищи», — обратил внимание Глазунов.

Он отметил, что про существование лабораторий, которые занимаются разработкой и изучением биологического оружия, говорили уже неоднократно. Причём раньше звучала информация о наличии таких лабораторных центров, подконтрольных США и Великобритании, не только на Украине, но и в Грузии.

«Сейчас во время конфликта и глобального противостояния с Россией не будут же американцы или британцы проводить испытания на своих солдатах. Про украинцев думают, что на них можно проводить множество экспериментов и никто ничего не скажет. Что киевский лидер скажет Байдену (президент США Джо Байден. — Прим. ред.), у которого он просит современное оружие, что не трогайте наших солдат и офицеров? Да ему тоже наплевать, лишь бы деньги и оружие давали», — указал военный эксперт.

По его мнению, неслучайно в западных СМИ активно транслируется информация о биолабораториях на Украине. Глазунов допустил, что если об этом пишет уже далеко не первое серьёзное издание, то велика вероятность утечки достоверных данных.

В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков подверг сомнению связь между выявлением устойчивой к лекарствам инфекции у украинских военных и экспериментами в биолабораториях.

«Предположить можно, что микроорганизмы создавались в лабораториях. Тем более для того, чтобы тестировать новые препараты, нужны разные микроорганизмы. И их утечка из лабораторных коллекций, конечно, возможна, например, при поражении лаборатории. Но выглядит малологичным суждение, что кто-то стал бы специально заражать инфекцией военнослужащих, ведь при заражении пострадают обе стороны», — пояснил Крючков.

По его словам, проблема устойчивости микроорганизмов одна из самых обсуждаемых в мире здравоохранения. Ситуация касается целого ряда бактерий и микроорганизмов, причём и тех, которые уже хорошо известны миру. Как рассказал эксперт, в момент вспышки заболевания некоторые инфекции могут мутировать или становиться более устойчивыми, поскольку их вид не удаётся победить и они наблюдаются у массы людей. Информация об устойчивой инфекции не вызвала удивления у иммунолога, поскольку подобная ситуация может быть в разных регионах планеты. При этом в условиях катастрофы или боевых действий, когда усугубляет положение антисанитария, возрастает вероятность столкнуться с такой устойчивой инфекцией.

Как передавало ИА Регнум, в августе заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что США разрабатывают биологическое оружие, в том числе нацеленное против отдельных этносов, а также занимаются сбором особо опасных патогенов. По его словам, западные биолаборатории, действующие на Украине, в Грузии и некоторых других постсоветских странах, угрожают не только безопасности региона, но и всего мира.

16 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о получении Москвой новых документов, позволяющих расширить украинское военно-биологическое досье. Список дополнили представители государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ.

Как сообщало ИА Регнум, кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший признал, что США действительно создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию. Он рассказал, что в этом оружии используются методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению. По его словам, в 2001 году США вкладывали много денег в биооружие.