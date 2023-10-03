Москва, 3 октября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Перевозка сборных грузов (LTL) является ключевым связующим элементом для российской экономики, который обеспечивает потребность в перемещении товаров и непосредственно влияет на все сферы потребительского рынка. Однако в этом сегменте существует множество нерешенных проблем и незаконных практик, которые негативно сказываются как на потребителях транспортных услуг, так и на отрасли в целом. По оценкам экспертов, в сфере грузоперевозок скрыто до 300 млрд рублей неуплаченных налогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг

Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложила бороться с недобросовестными участниками рынка с помощью информационной открытости. Для этого был разработан первый в России рейтинг перевозчиков сборных грузов. По задумке авторов, общедоступная и независимая информация поможет ликвидировать «серые зоны» и поможет выводу данного бизнеса в легальное поле. Рейтинг транспортных компаний должен стать полноценной информационной системой, из которой любой участник рынка (потенциальный клиент транспортной компании, государственное ведомство или сами перевозчики) сможет получить всю необходимую информацию о потенциальном контрагенте и решить, стоит ли иметь с ним дело.

Эксперты ОПИ проанализировали данные из открытых источников о крупнейших транспортных компаниях в сегменте LTL и выставили им оценку (от A до C) параллельно по двум шкалам. Первая буква рейтинга указывает качественную оценку бизнеса перевозчика: наличие собственного автопарка, географию работы, обеспеченность персоналом и финансовыми ресурсами, характер поисковых запросов и посещаемость сайта и т.д. Вторая буква рейтинга характеризует деятельность компании с точки зрения финансовых и налоговых рисков. Здесь показателями для оценки выступили срок работы компании, достоверность сведений о юридическом лице, заблокированные счета, налоговая задолженность, соответствие уровня зарплаты средней по региону и признаки налоговой оптимизации.

Все транспортные компании в рейтинге можно разделить на три основные группы: «качественные» (AA, AB, BA), «сомнительные» (AC, BB, CA) и «рисковые» (BC, CB, CC). По итогам анализа первую строчку рейтинга заняла группа компаний «Деловые Линии» с оценкой АА. Перевозчик получил высшую оценку по всем критериям: выручка, обеспеченность автотранспортом и число терминалов в РФ. Второе место по сумме всех показателей у ТК «КИТ» (GTD), компания получила от ОПИ рейтинг BA. Третье место разделили компании «Норд Вилл» и ПЭК, их оценка — АС.

На сегодня в рейтинге представлено 30 крупнейших транспортных компаний в сегменте LTL. Создатели новой оценочной системы обещают, что данные в ней будут регулярно обновляться и дополняться. Планируется, что рейтинг охватит всех значимых игроков рынка перевозки сборных грузов.