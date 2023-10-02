Астана, 2 октября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Власти Казахстана ведут список иностранных граждан, которые негативно отзываются о республике. Людям, внесённым в такой стоп-лист, закрывают въезд в страну. Об этом 2 октября в ходе брифинга сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

Илья Питалев/РИА Новости

Он пояснил, что это рабочий список и МИД его не обнародует. Также Смадияров не стал разглашать и количество людей, занесённых в список.

«Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать», ― сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что подобные списки ведут в каждой стране.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Казахстан отказались пустить депутата Государственной думы Константина Затулина, критиковавшего власти страны. Ему объявили о нежелательности его визита и не пропустили через зону паспортного контроля. Ранее парламентарий в ответ на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о непризнании Донецкой и Луганской Народных Республик сказал, что «если нет дружбы, то всё возможно, как в случае с Украиной».

В июне Россия на бессрочной основе закрыла въезд в страну для 48 граждан Австралии из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку. Такое решение принято в ответ на политически мотивированные санкции, введённые против российских юридических и физических лиц со стороны австралийского правительства в рамках русофобской кампании Запада.

В августе Россия внесла в стоп-лист 54 гражданина Британии. В российском МИД добавили, что продолжат работу над актуализацией стоп-листа.