Одесса, Украина, 2 октября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Жители Одессы не согласны заменить название площади Льва Толстого на площадь Менделе Мойхер-Сфорима, сообщило 2 октября издание «Думская».

(сс) Svetlov Artem Площадь Льва Толстого в Одессе

Это выяснилось по итогам голосования по поводу переименований в Одессе. Голосование проводил Одесский городской совет по поводу смены названий 39 объектов в областном центре.

Одесситы одобрили переименование 37 из них, но два пожелали оставить с прежними названиями. Так, жители города не хотят, чтобы площадь Толстого носила имя Мойхер-Сфорима — еврейского писателя, основоположника литературы на идише, умершего в Одессе в 1917 году.

Кроме того, одесситы, как показал опрос, не хотят, чтобы Второй переулок Черепановых получил название Резервный. Переулок назвали в память русских промышленных инженеров-изобретателей Ефима и Мирона Черепановых.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, комментируя кампанию властей Украины по массовым переименованиям, 2 апреля заявил, что в стране огромное количество проблем, требующих решений. Вместо этого на Украине власти занимаются переименованиями.

Например, станцию киевского метро «Площадь Льва Толстого» хотят переименовать в «Площадь украинских героев», а Россию переименовать в Московию. Станцию метро в Киеве в итоге переименовали, но от название России не отказались.