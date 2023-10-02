Вашингтон, 2 октября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Американский миллиардер Марк Цукерберг поделился в социальной сети своей фотографией с синиками и ссадинами на фоне слухов о поединке с основателем SpaceX и Tesla, миллиардером-предпринимателем Илоном Маском.

Соцсети Миллиардер Марк Цукерберг

«Поединок немного вышел из-под контроля», — подписал опубликованный снимок Цукерберг.

Он добавил, что, наверное, придётся сменить аватарку.

Американский бизнесмен не раскрыл, с кем именно проводил спарринг и при каких обстоятельствах получил травму.

Как сообщало ИА Регнум, Марк Цукерберг 22 июня принял вызов Илона Маска на поединок после того, как в Сети появились сообщения о запуске приложения, конкурирующего с X (бывшая Twitter). Стороны договорились провести бой на арене в Лас-Вегасе по правилам смешанных единоборств (ММА).

На следующий день мать Маска Мэй заявила, что поединок на ринге американских бизнесменов не состоится. По её словам, оппоненты смогут сразиться на словах, находясь в своих креслах, и победит тот, кто окажется смешнее.

Позже Цукерберг обратился к Маску с предложением провести бой 26 августа. При этом Маск дату возможного боя не подтвердил.