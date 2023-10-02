Брюссель, 2 октября, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок предложила создать «зимний защитный зонтик» для Украины путём расширения противовоздушной обороны, поставок электрогенераторов и укрепление общего энергоснабжения в стране. Она выступила с таким предложением 2 октября на выездном заседании глав МИД стран — участниц сообщества, её выступление транслировали на сайте Еврокомиссии.

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«Когда я была здесь в сентябре, стало ясно, что Украине нужен «зимний защитный зонтик», — сказала она.

По мнению Бербок, на Украине нельзя допустить сбоев работы системы водоснабжения при низких температурах зимой, для чего, по её мнению, ЕС нужно использовать всё, что есть.

Глава МИД Германии также напомнила, что ранее Берлин уже поставил Киеву системы ПВО, такие как IRIS-T и Patriot.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Бербок высказала мнение, что в скором будущем Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска». По её утверждению, будущее Украины — в сообществе.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова Бербок о границах ЕС «от Лиссабона до Луганска». Дипломат сыронизировала, что, либо Россия вступает в Евросоюз, либо глава МИД ФРГ забыла добавить о необходимости сообществу развернуться на 360 градусов.

При этом в Германии политики и простые жители всё чаще сходятся во мнении о бесполезности помощи Украины. Так, экс-депутат бундестага Ян ван Акен 23 сентября заявил, что бесконечные поставки западного оружия не помогли Украине достичь результатов, поэтому следует прекратить вооружать ВСУ.

Бывший депутат Бундестага, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил в начале 2023 года, что судьба украинского государства предрешена. По его словам, в изначальных границах Украина уже не сохранится.

В феврале жители Штутгарта вышли на акцию против оказания военной помощи Украине.