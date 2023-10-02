Москва, 2 октября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Оператор экспорта-импорта электроэнергии в России «Интер РАО» приступил к частичным ограничениям поставок в Китай. Компания пока не договорилась с Пекином о повышении цен на электроэнергию на величину экспортной пошлины и продолжает вести переговоры. Об этом 2 октября сообщили в «Интер РАО».

Илья Наймушин/РИА Новости

При этом с Монголией договорённости о повышении цены на поставки электроэнергии с октября достигнуты.

«С Монголией мы провели успешные переговоры. Монголия согласилась на повышение цены, поэтому поставки продолжаются», ― цитирует ТАСС слова представителя компании.

Ранее «Интер РАО» направила своим контрагентам предложение пересмотреть цену поставок электроэнергии в сторону её повышения на 7% на фоне введения экспортных пошлин. Речь идёт о поставках в Китай, Монголию, Азербайджан и Южную Осетию. Как пояснила официальный представитель компании Александра Панина, если контрагенты не согласятся на новые условия, то по договору «Интер РАО» вправе снижать объёмы поставок до нуля.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы Министерства энергетики России Павел Сниккарс допустил возможность увеличения экспорта электроэнергии в Монголию и Китай в текущем году.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что торговый оборот России и Китая в энергетике вырос в 2022 году на 64% в денежном выражении и на 10% — в физическом.