Москва, 2 октября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Actimel сменит название в России на Actimuno. Об этом 2 октября сообщил производитель продукта, компания Health & Nutrition (H&N, экс-Danone).

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и будет выпускаться под новым именем Actimuno. Изменения коснутся названия бренда и дизайна упаковки», — говорится в сообщении.

Технология и рецептура продукта не претерпят никаких изменений, уточнили в H&N. Кроме того, для Actimuno будут использовать уже имеющиеся производственные мощности. В составе продукта также останется тот же пробиотический штамм лактобактерий L. Casei Actimunis (L. casei CNCM I-1518).

В октябре 2022 года компания Danone объявила о планах на передачу контроля над бизнесом в России, в июле 2023 года доли зарубежных владельцев в российской структуре передали во временное управление Росимущества. Ведомству передали доли ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и акции АО «Данон Россия». Спустя ещё несколько месяцев её переименовали в Health & Nutrition.

Как сообщало ИА Регнум 26 июля, Danone списала российские активы на €200 млн. С 18 июля в российском сегменте предприятия сменили директоров и гендиректора, не согласовав это с головным руководством, на основании чего управление во Франции решило списать убытки. При этом в компании подчеркнули, что считают себя полноправным владельцем российских активов, хотя и не контролируют ситуацию. На пост гендиректора АО «Данон Россия» назначили Якуба Закриева, министра сельского хозяйства Чечни.

АО «Данон» учредили в ноябре 2005 года. Бенефициаров раскрыли в декабре 2015 года, тогда единственным акционером была компания «Дэйри Джейви (Сиайэс) Холдингс (Сайпрус) Лимитед» (Dairy Jv (Cis) Holdings (Cyprus) Limited) с Кипра. По итогам 2021 года выручка этого актива была 85,1 млрд рублей против 87,9 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль — 8,8 млрд рублей против 8,5 млрд рублей за 2020 год.