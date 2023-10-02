Вашингтон, 2 октября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. В украинских войсках не осталось военных, которых США и НАТО в течение многих лет основательно готовили, так как их уничтожили Вооружённые силы России за время проведения спецоперации. Об этом 2 октября заявил бывший морпех американской армии Брайан Берлетик на своём YouTube-канале The New Atlas.

Иван Шилов ИА Регнум

«Профессиональные военные, которых США и НАТО готовили на Украине с 2014 года по 2022-й, были уничтожены Россией с начала спецоперации», — сказал он.

Экс-морпех уточнил, что именно поэтому сейчас в рядах украинской армии в боевых действиях участвуют главным образом неподготовленные люди.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные потеряли в боях с Вооружёнными силами России девять из 12 лучших бригад, которые подготовило НАТО. По словам эксперта, Западу потребуется не менее полугода на обучение аналогичного количества новых военных ВСУ.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил 26 сентября, что контрнаступление украинских войск захлебнулось. Он уточнил, что попытки ВСУ атаковать оборачиваются только огромными потерями.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что так называемый «контрнаступ» киевской армии представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал. Он уточнил, что за три месяца с начала контрнаступления ВСУ потеряли 71 тыс. военных.