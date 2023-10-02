Лондон, 2 октября, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Раненые украинские бойцы заразились инфекциями, которые оказались устойчивы практически ко всем имеющимся антибиотикам, сообщила британская газета Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Врачи, обследовав раненого украинского бойца, сделали тревожное открытие», — говорится в материале.

По данным газеты, в начале 2023 года в американском военном госпитале в Германии врачи обследовали украинского военного и пришли к выводу, что инфекция бойца ВСУ устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам. Они предположили, что военные могли заразиться в украинских больницах либо в местах пребывания украинских беженцев в других странах.

Согласно многочисленным научным исследованием, после начала украинского конфликта количество устойчивых к антибиотикам инфекций в Западной Европе выросло. По данным британской газеты, такие случаи участились не только на территории Украины, но и в европейских странах, куда доставляли для лечения раненых украинских военных.

Как 2 октября сообщало ИА Регнум, российские военные взяли в плен под Артёмовском две группы мобилизованных украинских бойцов. Украинский военнопленный потом рассказал, что его группу отправили для наблюдения, но бойцы там остались сами по себе.

В октябре российский военный с позывным Кортес спас раненого украинского военного от обстрела ВСУ. Украинские военные открыли огонь по своему же раненому бойцу, чтобы тот не попал в плен живым.

В конце сентября раненый сержант ВСУ стал дезертиром из воинской части после отказа украинского командования в лечении. Военнослужащий рассказал, что в госпитале в Виннице ему провели операцию, в ходе которой не удалось полностью удалить осколки. Из-за этого он не может полноценно владеть рукой.