Киев, 2 октября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк 2 октября обвинил американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска в том, что он поддерживает Россию и иронизирует над Украиной.

Global Look Press/www. imago-images.de

«Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня — безусловное поощрение российской пропаганды», — написал Подоляк в Telegram-канале.

Так советник отреагировал на публикацию Маска в соцсети X, на которой изображён мем со «страдающим человеком» с лицом украинского лидера Владимира Зеленского. В подписи к изображению сказано: «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи».

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден днём ранее подписал одобренный Конгрессом закон о продолжении финансирования работы правительства до 17 ноября, не предусматривающий нового финансирования Украины. Байден заявил, что США не должны прекращать поддержку Украины. МИД России назвал временный бюджет без поддержки Украины игрой на публику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября также заявил, что невключение помощи Украине в бюджет США — временное решение, и уточнил, что США сохранят вовлечённость в украинский конфликт, притом что усталость Запада от Украины будет только расти.

Перед этим, 19 сентября, стало известно, что Конгресс США собрался спросить с Украины за выделенные финансы. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не собирается больше гарантировать Зеленскому новое финансирование и будет требовать от него отчётности за старое. Он осудил специальную военную операцию России и заявил, что хотел бы и её завершения, и подотчётности Киева. На следующий день учёный Стивен Брайен заявил, что власти США могут прекратить поддержку Зеленского и отправить его в отставку по причине отсутствия успехов ВСУ, несмотря на западное вооружение и финансирование. Как отметил Брайен, в США растёт недовольство из-за затянувшегося конфликта по причине невыгодного положения Вашингтона при истощении военных ресурсов.