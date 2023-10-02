Москва, 2 октября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отреагировала на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска». Свою реакцию она разместила в посте в Telegram-канале.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», ― написала дипломат.

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Захарова намекнула на заявление Бербок о том, что Москва может повернуться на «360 градусов» и осчастливить весь мир.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Бербок заявила, что правление президента России Владимира Путина угрожает безопасности Украины до тех пор, пока российский лидер не развернёт свою политику на 360 градусов. После этих слов жители Германии назвали министра иностранных дел страны глупой, предложили ввести для политиков тестирование на IQ и задумались о том, как долго ещё Бербок будет занимать свою должность, позоря ФРГ. Внефракционный депутат Бундестага Джоана Котар предложила найти того, кто подскажет Бербок, что 360 градусов — это круг.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия непременно последует «совету» Бербок о повороте на 360 градусов. Он назвал главу МИД ФРГ невежественным человеком и выразил удивление, что такие люди управляют государственными органами в Европе.

2 октября по прибытии на неформальное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Киеве глава МИД ФРГ подтвердила обещание Евросоюза принять Украину в сообщество и добавила, что скоро Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

Луганская Народная Республика весной 2014 года по итогам референдума заявила о независимости от Украины. 30 сентября президент России Владимир Путин и глава ЛНР подписали договор о вхождении региона в состав Российской Федерации.