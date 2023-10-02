Смоленск, 2 октября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Украина 1 октября четыре раза чуть более чем за час пыталась атаковать «Смоленский авиазавод», сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, примерно в восемь утра ВСУ атаковали предприятие беспилотником UJ-22 Airborne. Дрон упал и сдетонировал на площадке перед цехом №63. В результате происшествия разрушений конструкций цеха нет.

Буквально через 20 минут завод был атакован ещё одним аналогичным беспилотником. Силами ПВО он был сбит, но в результате детонации осколки разлетелись на ближайший аэродром. Взлетно-посадочная полоса не пострадала.

Ещё через полчаса третий UJ-22 Airborne взорвался на подлёте к заводу. В результате в близлежащем жилом доме в двух квартирах выбило окна.

Спустя ещё 35 минут ВСУ предприняли последнюю попытку атаковать авиазавод. В результате падения дрона серьёзных разрушений, погибших или пострадавших нет. Возгорания также не возникло.

Ранее 1 октября губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал в Telegram-канале, что в общей сложности силы ПВО и РЭБ подавили пять украинских беспилотников самолётного типа над Смоленском и его пригородами.