Екатеринбург, 2 октября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге с воинскими почестями похоронят Владимира Воротникова, бывшего главу ГУ МВД по Свердловской области, сообщил 2 октября глава пресс-службы полиции региона Валерий Горелых.

Он уточнил, что прощание с генерал-лейтенантом Воротниковым состоится в Екатеринбурге 4 октября в 10:00 (время местное) в Храме-памятнике на Крови во имя Всех Святых в земле Российской просиявших.

Похороны состоятся на Широкореченское кладбище — по окончании гражданской панихиды и отпевания.

«В последний путь генерала Воротникова проводят со всеми воинскими почестями, как и положено, с оркестром и под троекратный оружейный салют», — сообщил Горелых.

Он уточнил, что организовать прощания с Воротниковым помогло главное управление МВД по Свердловской области.

В пресс-службе управления МВД по Свердловской области Воротникова назвали легендарным сыщиком.

Он скончался 1 октября от болезни на 74-м году жизни. В 1990-е годы Воротников возглавлял управление, причём одно и то же ведомство он возглавлял дважды за свою карьеру.