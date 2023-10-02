Москва, 2 октября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук прокомментировал 2 октября чествование в Канаде нациста из дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (укр. Гунька). Политик заявил, что массовые аплодисменты в его адрес, а затем яркая отставка спикера канадской палаты общин Энтони Рота не случайны, а весьма показательны.

Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press Аплодисменты нацисту из дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунке в парламенте Канады

Медведчук расценил это как «репетицию» для западной политической элиты, большинство которой не удержится на местах, попав в политический капкан.

«Если поддерживать режим Зеленского, который сделал нацистскую идеологию государственной, принял соответствующие законы и организовал нацистскую политику, придётся не только устраивать овации нацистам, но и в ближайшем времени подчиняться. А если осудить нацизм, то о поддержке режима Зеленского не может быть речи», — объяснил он.

Медведчук напомнил, что 45 000 канадцев погибли во время Второй мировой войны, 54 000 получили ранения, а всего за время боевых действий в армию призвали более миллиона канадцев.

«Вот эти традиции и отправили в отставку спикера Рота. Но ведь политическая ситуация Канадой не ограничивается», — заявил политик.

Глава совета указал, что Хунка — реальный живой кумир массы украинских неонацистов, поэтому глава киевского режима Владимир Зеленский не увидел ничего крамольного в его появлении в парламенте Канады. Медведчук напомнил, что глава Украины начал свою политическую деятельность также с заискиваний перед нацистами, что теперь предлагается делать и западной элите. Многих это устроило, отметил он.

«Как показывает история, заигрывать с нацистами легче всего, только заканчивается это плохо. Зеленский показал не политическую силу, а слабость, беспринципность и низость. А вот спикер Рот показал свою принципиальность», — указал Медведчук.

По его словам, это указывает на плохие перспективы западных политиков, так как таким образом демонстрация силы и принципиальности становится прямой причиной отставки, а времена наступают такие, при которых бесхребетным приспособленцам там нечего делать.

«Их будет презирать и сметать собственный народ, а с другой стороны — уничтожать нацисты, чьего расположения они так ищут. Выхода для большинства провластных западных политиков просто нет, а потому Запад скоро сотрясут политические скандалы и отставки», — резюмировал Медведчук.

Как сообщало ИА Регнум 24 сентября, во время выступления Зеленского в Канаде он вместе с присутствующими приветствовал 98-летнего украинского нациста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии СС «Галиция» («Галичина») Ярослава Хунку, которого Энтони Рот представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Спустя два дня после громкого скандала на весь мир стало известно, что Рот подал в отставку.

После чествования Хунки Россия может возбудить уголовное дело и направить запрос на его экстрадицию, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. По его словам, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, пригласив в парламент страны нациста, надругался над историей Канады и её гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 сентября заявил о недопустимости повторения ситуации с чествованием эсэсовца в парламенте Канады и подчеркнул важность того, чтобы Канада вынесла урок из позорной для неё ситуации. Позднее Степанов сообщил, что Университет Альберты в Канаде закрыл образовательный фонд имени Ярослава Хунки после обращения российского диппредставительства.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил 29 сентября, что после скандала с нацистом Трюдо и Зеленскому следует уйти в отставку. По мнению политика, они должны сделать это из уважения к жертвам нацистского варварства.