Москва, 2 октября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. На строительство Международной научной лунной станции (МНЛС) уйдёт более десяти лет. Его планируют завершить не ранее 2035 года. Об этом 2 октября в рамках Международного астронавтического конгресса сообщил генеральный инженер Китайского национального космического управления (CNSA) Ли Гопин.

«Мы рассчитываем завершить строительство Международной научной лунной станции между 2035–2040 годами», ― уточнил Гопин, слова которого приводит «Интерфакс».

Он добавил, что Китай планирует расширять сотрудничество в рамках программы с международными партнёрами на разных уровнях.

Как сообщало ИА Регнум, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС) Москва и Пекин подписали в марте 2021 года.

Международную научную лунную станцию планируют развернуть в два этапа с 2025 по 2035 год, после начнут эксплуатацию объекта. В состав станции войдёт ряд модулей, а также командный центр, спутник и модули для верификации технологий и наблюдения.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным 12 апреля заявил, что основные параметры и облик новой российской орбитальной станции специалистам госкорпорации уже хорошо известны. Эскизный проект новой станции подготовят летом 2023 года.

Он подчеркнул, что настало время детально обсудить вопросы создания российской орбитальной станции, поскольку по решению правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года, но время бежит быстро, а России ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике.

В свою очередь российский лидер заявил, что орбитальная станция должна стать форпостом страны в космосе, она будет служить его изучению и освоению. Он также указал на необходимость нарастить производство отечественных спутников, а также в ближайшее время возобновить отечественную лунную программу и программу отправки миссий на другие планеты.