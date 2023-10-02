Голая Пристань, Херсонская область, 2 октября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. В Херсонской области местный житель отправился на рыбалку, но наступил на противопехотную мину и погиб. Об этом рассказал источник ИА Регнум. По его данным, трагедия произошла в селе Большая Кардашинка Голопристанского района.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как рассказал собеседник агентства, один из местных жителей отправился на рыбалку и пропал. На поиски отправился брат мужчины. Он и обнаружил его автомобиль около рыбных прудов и самого родственника без признаков жизни.

Как показало расследование, мужчина проигнорировал предупредительные таблички с надписями «Стоп мины!» и прошёл на территорию прудов. В итоге он наступил на противопехотную мину Мон-50. В результате чего получил осколочные ранения и скончался на месте.

В июне в селе Новопетриковка в ДНР погибла шестилетняя девочка, наступившая на мину ВСУ. Отмечалось, что на протяжении двух суток со стороны украинских военных по этому селу велись миномётные обстрелы. Снаряды спускали на землю на парашютах. Одна из мин упала во двор дома, где и проживала погибшая девочка.