Абакан, 2 октября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Участников и выпускников федерального конкурса управленцев «Лидеры России» из Хакасии необходимо задействовать в работе органов власти республики. Об этом 2 октября заявил председатель Верховного Совета Хакасии Сергей Сокол, его слова привела пресс-служба Верховного Совета.

Владимир Андреев/URA.RU/TASS

Как указал Сокол, в республике имеется большое количество отраслей, нуждающихся в талантливых и инициативных молодых управленцах, которые будут способны развивать социально значимые для жителей Хакасии проекты.

«Наши молодые учёные, предприниматели, руководители, прошедшие главный управленческий конкурс страны, реализуемый по инициативе президента России — «Лидеры России», должны быть задействованы в работе органов власти республики», — сказал он.

Председатель Верховного Совета республики уточнил, что успешные проекты и инициативы участников и выпускников этого конкурса, которые связаны с развитие Хакасии и направлены на повышение уровня жизни людей в республике, нужно учитывать в работе власти всех уровней и бизнес-структур.

Сокол добавил, что в будущем в республике могут запустить кадровый проект «Лидеры Хакасии» по аналогии с федеральным конкурсом, и в ряде регионов России уже имеется опыт проведения таких конкурсов.

«Такой конкурс позволяет, прежде всего, молодым людям раскрыть свой потенциал, предложить свои идеи. Вместе с тем он даёт развиваться профессионально, учит работать в команде. Конечно, в Хакасии нам такие проекты нужны», — заключил председатель Верховного Совета республики.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа Министерство здравоохранения России подержало предложения по поддержке врачей и развитию здравоохранения Хакасии, которые изложены в стратегии развития республики до 2035 года. Стратегия была представлена заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко и представителям федеральных министерств депутатом Госдумы от Хакасии Сергеем Соколом («Единая Россия»).