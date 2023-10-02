Москва, 2 октября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки составили до 275 военных на донецком, запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях в зоне спецоперации, сообщили 2 октября в Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По данным российского оборонного ведомства, на донецком направлении подразделения Южной группировки отразили три украинские атаки. Потери ВСУ на этом направлении составили до 180 военных убитыми и ранеными. Российские военные ликвидировали две украинские боевые бронированные машины, три автомобиля и две САУ «Гвоздика».

На запорожском направлении российские военные уничтожили за сутки две украинские боевые бронированные машины, включая БМП Bradley, и три пикапа. Потери ВСУ за сутки составили до 35 военных.

За минувшие сутки российские военные отразили атаку у Приютного. Потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 30 военнослужащих. Бойцы российских Вооружённых сил поразили артиллерийскую систему М777 американского производства и гаубицу Д-20 ВСУ.

На херсонском направлении потери ВСУ составили до 30 украинских военных и два пикапа.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны 2 октября сообщили об успешных атаках российских штурмовиков Су-25СМ и вертолётов Ка-52 на краснолиманском направлении. Экипажи лётных боевых машин Вооружённых сил России нанесли удары по позициям ВСУ в ДНР.

Российский разведчик рассказал 2 октября, что бойцы Вооружённых сил России взяли в плен под Артёмовском две группы мобилизованных украинских бойцов. Российский военный с позывным Аид сообщил, что украинских военных, попадающих в плен, ВСУ стараются ликвидировать ещё у линии фронта.