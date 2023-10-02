Москва, 2 октября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склад топлива и авиационных средств поражения украинской армии на аэродроме в Днепропетровской области. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В районе населённого пункта Петровское Луганской Народной Республики поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ. На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также у Преображенки в Запорожской области российские войска уничтожили станцию постановки помех навигационным приемникам «Анклав» ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили ударом ракетного комплекса «Искандер» пункт погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты украинской армии в Николаевской области. В результате этого ВСУ потеряли свыше десяти единиц бронетехники и более десятка военных.

В российском оборонном ведомстве 2 октября рассказали, что штурмовики Су-25СМ и вертолёты Ка-52 Центрального военного округа провели успешные атаки на краснолиманском направлении. Проведение ударов обеспечивала авиационная разведка.