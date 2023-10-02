Белгород, 2 октября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Автомобиль с рабочими, занимавшимися установкой фортификационных сооружений, подорвался на мине вблизи украинской границы в Белгородской области. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

РИА Новости/Виктор Антонюк

Инцидент произошёл накануне недалеко от села Новопетровка Валуйского городского округа. Оттуда до границы с Украиной всего 800 метров. Автомобиль рабочих наехал, по предварительным данным, на мину ТМ-62. Из-за взрыва погибли двое рабочих: Залико А. 1989 года рождения и Сергей К. 1978 года рождения.

22 сентября ИА Регнум сообщало, что обстрелу ВСУ подверглось село Новопетровка. Украинские военные выпустили шесть мин из села Амбарного Купянского района Харьковской области.

В результате обстрела пострадал только комбайн «СК-5 Нива», принадлежащий местному жителю. Сельхозтехника полностью сгорела. Жители села не пострадали.