Москва, 2 октября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. На российской эстраде в 2023 году лучшими исполнителями стали певцы SHAMAN и Полина Гагарина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сергей Савостьянов/ТАСС Полина Гагарина

«По мнению россиян, лучшим певцом текущего года признан SHAMAN (Ярослав Дронов) (33%), первое место в топе, которому уступил лидер прошлого года Олег Газманов (11%)», ― говорится в сообщении на сайте центра.

Чаще лучшим исполнителем SHAMAN называли женщины (35% против 29% среди мужчин) и граждане старших возрастных групп от 45 лет (41–42%).

Тройку лидеров по популярности замкнул Николай Басков (10%). Следом идут Сергей Лазарев (8%), Григорий Лепс и Филипп Киркоров, набравшие по 7%.

Лучшей отечественной исполнительницей россияне в этом году назвали Полину Гагарину (19%). Такое мнение чаще высказывали женщины (21% против 14% среди мужчин), россияне молодого и среднего возраста (от 18 до 44 лет).

Также среди лучших певиц российской эстрады опрошенные называли Ларису Долину (11%), Anna Asti (Анну Дзюбу, 6%), Валерию, Пелагею, Ирину Аллегрову (по 5%). В качестве лучшей певицы эстрады 2023 года отмечали также Аллу Пугачеву (4%), Славу, Лолиту Милявскую, Клаву Коку и Елену Ваенгу (по 3%).

Как сообщало ИА Регнум, по результатам опроса ВЦИОМ, опубликованного в декабре, лучшим российским певцом 2022 года стал Олег Газманов, получивший 14% голосов, в топ-3 также вошли SHAMAN (13%) и Николай Басков (9%). Лучшей певицей они назвали Полину Гагарину (14%), второе место досталось Алле Пугачёвой (8%), третье — Валерии (7%).

SHAMAN 20 июля представил новый клип на песню «Мой бой». Съёмки проходили в зоне проведения специальной военной операции России. На кадрах клипа — участники СВО, врачи и медсёстры, живущие в Донбассе пожилые люди. Клип, снятый в рамках благотворительного тура артиста по городам в новых регионах России, в том числе в Мариуполе, Луганске, Геническе, менее чем за сутки набрал 1 млн просмотров.