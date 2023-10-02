Москва, 2 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Экс-боец ЧВК «Вагнер» Адам И. сбежал из ИВС в Краснодарском крае, сообщил источник ИА Регнум.

Евгений Биятов/РИА Новости

Инцидент произошёл в изоляторе временного содержания ОМВД по Успенскому району. Бывшего военного судили на 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Однако отбывать весь срок экс-боец, ранее судимый за сбыт наркотических средств, не стал и сбежал, отогнув металлические прутья забора.

В настоящее время ведутся его поиски.

В июле сообщалось, что заключённый Следственного изолятора №1 по Амурской области в Благовещенске сбежал через окно для передач. Мужчину отправили проводить уборку. Он решил воспользоваться тем, что рядом никого не оказалось. Беглец самостоятельно открыл окно для передач и выбрался через него наружу. Спустя некоторое время его задержали и вернули обратно в СИЗО.